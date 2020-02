Options du sujet Imprimer le sujet

Source En plein répétition du nouveau film de Batman, le cascadeur en Batman perd le contrôle de sa moto sur la route mouillée par la pluie.La scène a été tourné sur place à Glasgow, en Ecosse.D'après Breaking News , la doublure s'en sort très bien.

