Un couple fait du surf sur une planche à repasser

https://www.facebook.com/john.hurcombe.7/videos/vb.100006710740009/2577750202458646/ John Hurcombe et sa femme font du surf sur une planche à repasser dans une rue inondée de Blaenavon, au Pays de Galles, pendant le passage de la tempête Dennis.

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:05