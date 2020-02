Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Joueur NBA VS jeunes basketteurs





La mission de Mohamed Bamba , qui fait 2.39 mètres, est de contrer le panier des jeunes basketteurs. Le troisième jeune a été malin...

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:43

thazhok Re: Joueur NBA VS jeunes basketteurs

Je paris qu'il peut toucher l'arceau rien qu'en levant le bras; ça m'impressionnera toujours.

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:17

-Flo- Re: Joueur NBA VS jeunes basketteurs

Il mesure 2,13 m. 2,39 m, c'est son envergure.



Quant à la vidéo, il fait clairement exprès de le laisser passer entre ses jambes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:36