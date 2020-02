Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Un américain qui parle très bien mandarin et cantonais surprend des chinois 3 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11120 Karma: 8846

Clueless White Guy Orders in Perfect Chinese, Shocks Patrons and Staff

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:47

thazhok Re: Un américain qui parle très bien mandarin et cantonais surprend des chinois 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2958 Karma: 2099



(et oui je dit de la merde parce que ce sont les mêmes mots ) Ca me fait le même quand je commande une bière en wallon au lieu de la commander en français, je l'ai plus vite ^^ et avec un sous-boc(et oui je dit de la merde parce que ce sont les mêmes mots

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:27