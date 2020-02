Le chauffage urbain très écologique, par Le Monde

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25595 Karma: 12889

42% de l'énergie utilisée en France est pour produire de la chaleur (chez nous et dans les usines). Parmi les différents types de chauffage, y a le "chauffage urbain" ou "réseau de chaleur", qui est très rentable, donc écologique. Explication par Le Monde :





Pourquoi on se chauffe mal en France (et comment faire bien mieux) #PlanB



C'est sans doute une des multiples raisons qui expliquent pourquoi l'Etat oblige à concentrer les habitations ensembles. C'est plus rentable énergétiquement

