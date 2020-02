Un pasteur fait du foot dans son église

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5498 Karma: 4099





Un pasteur fait semblant de dribbler pendant que des fidèles viennent s'opposer à lui. Les fidèles n'arrivent jamais à lui prendre la balle, leur corps se met à faire n'importe quoi quand ils font face au pasteur.



C'est apparemment une pratique qui consiste à montrer sa foi : le pasteur est censé être intouchable car Dieu est de son côté. En échouant face au pasteur, les fidèles montrent symboliquement qu'ils acceptent la toute-puissance et la protection de Dieu. Si j'ai bien compris, le but n'est pas de glorifier le pasteur, mais bien la foi en Dieu. Et éventuellement de faire ça avec un peu d'humour (on les voit bien se marrer en tout cas dans l'église^^).

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:17