Sauter sur la glace

Un homme en promenade avec son chien saute sur une étendue d'eau gelée, et se fait une petite peur en fissurant la glace. Le bruit est sympa aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:51

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2961 Karma: 2100 bah ouai reste à côté et assis ton chien proche de la fissure ... heureusement que le bruit est sympa ^^ bah ouai reste à côté et assis ton chien proche de la fissure ... heureusement que le bruit est sympa ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:33