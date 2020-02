Le prince de Babyland

Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme déguisé en roi bébé agite un sceptre et tient une peluche girafe tout en disant "Prince of Babyland" (ainsi que d'autres choses), sur une musique enfantine.

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40718 Karma: 15534 Cette vidéo parait tellement longue.

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10897 Karma: 3191 The king of cringeland

