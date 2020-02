Énorme carambolage sur l'A15 près de Montréal (Québec)

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5503 Karma: 4104





Un énorme carambolage a eu lieu à La Prairie, au sud de Montréal, le 19 février dernier, impliquant 140 véhicules. Le bilan est de 29 blessés et 2 morts. La cause de l'incident : un "whiteout" (une sorte de blizzard localisé) qui a soudainement fait baisser la visibilité à quelques mètres à peine. Les conditions de circulation étaient très bonnes sur l'autoroute, sauf sur cette petite portion connue pour être dangereuse (apparemment ~50 accidents/an). Il semble que le "whiteout" est causé par l'accumulation de neige autour de l'autoroute et l'absence de protections (naturelles ou artificielles) contre les rafales de vent, ce qui lui permet de souffler fort, en continu, et de ramener la neige qui s'est empilée autour de l'autoroute sous forme de ce mini-blizzard.



Quelques liens sur ce carambolage :

(+ vidéo du résultat)



Un article + une vidéo du journal de 13h sur CTVNews



