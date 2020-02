Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Mourad Tsimpou raconte son histoire 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64759 Karma: 27212



Brut FR - Alors qu'il jouait sur un piano en libre-service, quelqu'un l'a filmé. Et cette vidéo a changé la vie de ce jeune Marseillais. À seulement 15 ans, il a déjà enregistré son 1er disque de musique classique et joué au stade Vélodrome. Mourad raconte son histoire. Brut FR - Alors qu'il jouait sur un piano en libre-service, quelqu'un l'a filmé. Et cette vidéo a changé la vie de ce jeune Marseillais. À seulement 15 ans, il a déjà enregistré son 1er disque de musique classique et joué au stade Vélodrome. Mourad raconte son histoire.

Contribution le : Aujourd'hui 15:17:37

gazeleau Re: Mourad Tsimpou raconte son histoire 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1721 Karma: 1381 Un petit gars qui ne sait pas, il touche, ça y est il sait. Je suis totalement impressionné.



Alicia Keys, excellent choix.



Par contre pour cette couleur dans les cheveux, il faut qu'il s'explique.

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:12

Avaruus Re: Mourad Tsimpou raconte son histoire 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5507 Karma: 4111 C'est beau. Le Mozart qui est en lui n'a pas été assassiné.



@gazeleau

Est-ce que c'est vraiment important ses cheveux ?





Edit :

@Wiliwilliam

C'est le quartier réputé être le plus mal famé de la ville. Ce qui est sûr, c'est qu'il est le lieu de trafics importants (drogues, armes...). Une sorte de Seine-Saint-Denis du sud quoi.

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:19

Wiliwilliam Re: Mourad Tsimpou raconte son histoire 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29993 Karma: 8410 han le parlé!

Gadjo? C'est lui le gadjo (>_<)



Bon, belle histoire. Le talent récompensé!



Pour les gens du sud, petite question: quartier Nord, c'est la grosse zone de Marseille?

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:30