Avaruus La solidité d'un plafond tendu

Inscrit: 10/02/2018

Barrisol Installation Plafond Tendu



Barrisol installe des plafonds tendus, constitués de toile en PVC très résistante. J'avais déjà vu des toiles de ce genre, mais je ne savais pas que c'était aussi solide. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud manifestement, sinon le plafond fond.^^







Quand il y a une fuite au plafond :









gazeleau Re: La solidité d'un plafond tendu

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1721 Karma: 1381 C'est beau en démonstration, mais quid du vieillissement ?

Surzurois Re: La solidité d'un plafond tendu

Je masterise !



J'avais peur du rendu à la fin justement avec la déformation mais au final c'est nickel Sympa, je pensais pas que ça résistait autantJ'avais peur du rendu à la fin justement avec la déformation mais au final c'est nickel

Avaruus Re: La solidité d'un plafond tendu

@gazeleau

Oui je me suis posé la question aussi, d'autant que le gars de la démonstration n'en parle pas du tout, ce qui me fait supposer que ça ne vieillit pas forcément très bien. Mais j'ai eu la flemme de chercher.

