Skwatek Toilettes de train sans plomberie

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40724 Karma: 15545 L'évacuation des toilettes s'effectue directement sur la voie ferrée dans un train circulant près de Lyon.





Contribution le : Aujourd'hui 18:50:35

mikelemerle Re: Toilettes de train sans plomberie

@Skwatek : J'ai toujours connu ça !

C'était avant les TER, il y a 20 ans ( Type TER200 avec voitures Corail)

Je suis sur qu'il y en a encore pas mal.

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:11

ouzvig Re: Toilettes de train sans plomberie

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 6730 Karma: 2717 A 160 km/h il ne doit rester grand chose de l'étron

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:35

poulpozite Re: Toilettes de train sans plomberie

Je m'installe Inscrit: 29/03/2015 16:35 Post(s): 444 Karma: 68 A te dégoûter de pique-niquer sur une voie ferrée ça..

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:38