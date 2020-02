Options du sujet Imprimer le sujet

Zanzar François Hollande est Pignon dans le Dîner de cons (Deepfake) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 08:15:41 Post(s): 1





LE DÎNER DE CONS - FRANÇOIS HOLLANDE DANS LE RÔLE DE PIGNON [ DEEPFAKE ] Bonjour à tous ! Je trouve que c'est vraiment bien fait ! Il aurait très bien pu faire le rôle, la même tête de vainqueurLE DÎNER DE CONS - FRANÇOIS HOLLANDE DANS LE RÔLE DE PIGNON [ DEEPFAKE ]

Contribution le : Aujourd'hui 08:34:01