Bowane Un gardien de prison a été pris en otage par des détenus 1 #1

Source originale



Un gardien de prison a été enlevé et pris en otage par des détenus à Piraquara, au Brésil.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:12