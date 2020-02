Je suis asperger mais pas que...

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2079 Karma: 776

Bonjour,



Je reviens sur ce forum après près de 2 ans d'absence. J'ai quitté ce forum en pensant ne jamais y revenir et dans ma parano, je ne percevais pas et ne perçois toujours pas vraiment la nuance humaine et sa diversité que représente un forum aussi grand.



Ici, je vais faire une chose que mon instinct, mon histoire, mes traumatismes m'ont toujours dicté de ne jamais faire : dire ce que je suis.



La possibilité de disparaître ( virtuellement ) m'aide. Et je veux le faire pour ceux qui ne parleront pas, car la plupart du temps, c'est ce qui se passe, pour ne pas dire toujours.



Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Ça fera mal. Je serai mal des jours durant voire des semaines mais je survivrais. Je fais face ici à mes démons. Vous allez comprendre pourquoi.



Comme il est écrit dans le titre, je suis asperger, forme d'autisme que le grand public connait de plus en plus. Mais avant d'être diagnostiqué, assez tard dans ma vie ( 27 ans ) - j'en ai 36 - surtout dans la période scolaire, je ne savais pas ce que j'avais, ce que j'étais, mais tout le monde se rendait bien compte que je n'étais pas "normal".

On voit souvent des enfants qui subissent le harcèlement à l'école pendant 1 an, 2 ans, parfois plus - certains ne s'en sortent pas, d'autres restent marqué à vie, des traces qui ne s'effacent pas. Syndrome post-traumatique apparemment. Je viens de le découvrir. C'est là, au milieu de la figure, si évident que je ne l'avais pas vu !?! Comment est-ce possible ? L'instinct de survie, sans doute, nous fait faire de drôles de détours dans la vie.

Le harcèlement ? J'ai l'impression de l'avoir vécu toute ma période scolaire. Plus particulièrement après le primaire. Donc de la 6ème à la 3ème ( + une année de redoublement en prime ). J'ai fait la pari de la vie, mais ce pari, j'ai failli plusieurs fois ne pas le tenir. Je me sens rescapé. Mes blessures sont toujours là.



L'instinct de survie fait des détours, mais quelque chose peut tenter de nous ramener à nos blessures l'air de dire "il faut guérir ça" et c'est là que mes manifestations d'un syndrome post-traumatique ( ? ) on dû faire leur apparition. Je venais, agressif ici - forcément, j'avais accumulé de la colère entre ce que j'ai vécu à l'école et souvent pire chez moi ( je vous passe les détails ) - et je me retrouvais dans des situations comme à l'école, tout le monde contre moi, mon cœur battait si fort, je tremblais, je pleurais, je paniquais, je criais... je revivais l'enfer ici-même. Peut-être que le garçon atteint de nanisme vu dernièrement me l'a rappelé, mais moi aussi, dans ces moments-là, je me serais bien suicidé. Qu'est-ce que la mort me paraissait douce dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'elle me paraissait douce...! Je tremble encore. Mon cerveau me dit "danger".



Mais je suis encore porté par cet espoir. C'est bête quelque part, mais je reste naïf. Je suis encore cet enfant qui veut juste vivre sa vie, qui aime les gens et qui veut leur dire "ben pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ?". Mais en apparence, je suis dur sans doute, méchant moi-même. J'ai sans doute blessé aussi. Quelle ironie !



Mon message a plusieurs buts. D'une part je le fais par sincérité car je vois des gens sincères ici, une communauté et je me dis pourquoi ne pas commencer par là ? D'une autre part c'est aussi pour faire face à mes démons qui me poursuivent depuis toujours. Je me dis que les gens ne sont pas tous foncièrement mauvais comme quelque part, je peux l'imaginer. La dernière chose, c'est peut-être celle qui me motive le plus, c'est que j'ai aussi subi le harcèlement ici aux yeux de tous. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, je n'ai pas de souvenirs de noms ou autres, je veux juste le dire, je veux juste que cela serve à ce que les responsables de ce site soient plus vigilants. Oui, je le dis ici, c'est vrai, quelqu'un peut mourir ici par des attaques qu'il peut subir et ce publiquement, sur l'espace commentaire à l'accueil. Je l'ai vécu. D'autres l'ont sans doute vécu.



Je le répète. Je n'accuse personne. On ne peut pas le voir si l'on ne sait pas ce que c'est. Ceux qui le voient sont ceux qui ont déjà vécu ce type de situation, la plupart du temps. Même celui qui harcèle ne sait pas qu'il le fait, ça j'en suis convaincu, très peu savent ce qu'ils font, c'est presque impossible à savoir, surtout sur Internet. Moi-même, j'ai dû harceler d'ailleurs. Mais, pour ne pas tomber dans le piège du harcèlement, je me suis fixé une règle : ne jamais redire une chose contre une personne quand une chose similaire a déjà été dite par au moins 3 personnes et ne pas s'acharner. Car le harcèlement est la répétition, d'une personne ou de plusieurs personnes. Que ce soit une personne qui attaque ( verbalement ) 50 fois une personne ou 50 personnes qui attaquent 1 fois une personne, le second cas est infiniment plus grave que le premier, même si individuellement on peut se dire "je n'ai presque rien fait".



Restez vigilants. Merci de m'avoir lu. J'envoie ce post et les jours qui vont suivre seront durs à vivre...

