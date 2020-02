Options du sujet Imprimer le sujet

Cherche sketch ou film - phrase mots inversés

Je crois qu'il y a quelque chose comme "mes hommages madame"



Merci pour votre aide Bonjour à tous, je cherche un film ou une sketch d'humoriste où une personne réfléchit (avec une autre peut-être) à la meilleure façon d'écrire une phrase et change les mots de place à chaque fois.Je crois qu'il y a quelque chose comme "mes hommages madame"Merci pour votre aide

