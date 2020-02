Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Carnaval de filtre Facebook en plein direct 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 684 Karma: 860





Ce journaliste américain activement involontairement des filtres Facebook lors de son point météo en direct !



Le journaliste Justin Hinton se trouve à Asheville en Caroline du Nord pour faire un duplex via Facebook Live sur la chaîne ABC 13 pour parler des premières chutes de neige. Sauf que le journaliste a involontairement appuyé sur le bouton pour activer les filtres de Facebook Live juste avant sa prise d'antenne.

Source

gazeleau Re: Carnaval de filtre Facebook en plein direct 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1729 Karma: 1389 @Bowane Je crois que tu peux corriger le sous-titre provenant de FB, car ça pique les yeux.

