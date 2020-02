Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 3 publicités chocs qui révèlent des vérité qui dérangent 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5277 Karma: 2946







Edit:

Publicité n°1

Publicité n°2

Publicité n°3 Personnellement la publicité n°2 m'a mise sur le cµl :oEdit:Publicité n°1 DJP Publicité n°2 DJP Publicité n°3 DJP

Contribution le : Aujourd'hui 17:18:57

Tchairo Re: 3 publicités chocs qui révèlent des vérité qui dérangent 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5277 Karma: 2946 CrazyCow Merci, c'est bon



Je les ai trouvé une par une.



Dsl pour les DJP Merci, c'est bonJe les ai trouvé une par une.Dsl pour les DJP

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:21

fluffy Re: 3 publicités chocs qui révèlent des vérité qui dérangent 0 #4

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1297 Karma: 2239 Tchairo Ne sois pas désolé, je viens de les découvrir ! Ne sois pas désolé, je viens de les découvrir !

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:40