Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh le carnaval d Alost (Belgique) et des caricatures antisémites 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3153 Karma: 4534

Belgique : l'offensant carnaval d'Alost accusé d'antisémitisme



Ceci, pour repondre a une polémique lors du carnaval précédent.

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:29