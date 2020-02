Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Uri Tuchman, un artiste artisan 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3153 Karma: 4534 J aime bien ses videos. Il realise des objets en laiton..gravure, sculpture, mécanique de précision..



Making a Test Indicator - The Michelangelo Version

