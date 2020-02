Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Pas doué pour la soudure 5 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40743 Karma: 15585 Cet homme n'est visiblement pas doué pour la soudure à l'électrode.



Contribution le : Aujourd'hui 08:44:12

Surzurois Re: Pas doué pour la soudure 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3455 Karma: 2729

Par contre la couleur que prend l'électrode dans la deuxième partie ah ouais on en a un bon làMais bon il est tellement mauvais qu'il y a même pas d'arc et il a même pas besoin de se protéger les yeuxPar contre la couleur que prend l'électrode dans la deuxième partie

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:14