Bowane Un couple de drogué fait le plein

Source





Source En Floride, un couple de drogué fait le plein.

fluffy Re: Un couple de drogué fait le plein

Ce que je trouve insolite dans la vidéo c'est d'avoir pu garer la voiture aussi proprement et d'avoir trouvé le trou du réservoir !

Surzurois Re: Un couple de drogué fait le plein

Wow sacré dose qu'ils ont là comment ils ont pu arriver là

CrazyCow Re: Un couple de drogué fait le plein

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13517 Karma: 15549

C'est peut-être un gars normal au volant. Eux ce sont les employés de la station qui remplissent le réservoir des clients

