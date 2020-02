Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Un roman des années 80 parle d'un virus d'origine militaire : Le "Wuhan-400" 3 #1

Dean Koontz novel predicted coronavirus?



Quenelski Re: Un roman des années 80 parle d'un virus d'origine militaire : Le "Wuhan-400" 1 #4

Comme d'hab !



Heureusement qu'ils sont là, je te raconte pas le bordel mondial si ce n'était pas le cas.... Comme d'hab !Heureusement qu'ils sont là, je te raconte pas le bordel mondial si ce n'était pas le cas....

-JoJo- Re: Un roman des années 80 parle d'un virus d'origine militaire : Le "Wuhan-400" 1 #5

@Yazguen a écrit:

Coïncidence surprenante



Pas forcément, c'est un laboratoire très réputée et reconnu dans le monde entier. Si tu écris un roman sur un virus en faisant passer les Chinois pour des méchants, c'est sûrement le 1er laboratoire qui te viendra en tête. Citation :Pas forcément, c'est un laboratoire très réputée et reconnu dans le monde entier. Si tu écris un roman sur un virus en faisant passer les Chinois pour des méchants, c'est sûrement le 1er laboratoire qui te viendra en tête.

