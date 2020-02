Fabriquer un drone avec 4 Dremel

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5280 Karma: 2952

A la base une Dremel, est un outil utilisé pour une large palette d’applications comme la découpe, la gravure,

le défonçage, le meulage, l’affûtage, le nettoyage, le polissage et le ponçage.

Contrairement aux autres outils, les outils Dremel rotatifs utilisent la vitesse et non le couple de serrage pour travailler.

Dans cette vidéo, ils montent quatre Dremel pour à la place des quatre moteurs d'un drone.





Contribution le : Aujourd'hui 12:26:29