Yazguen Epibulus insidiator, poisson à gueule escamotable 2 #1

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11162 Karma: 8884

Ka-ching! The Slingjaw Wrasse ('cash register' fish) in 4K slow motion action

Contribution le : Aujourd'hui 16:53:20

Avaruus Re: Epibulus insidiator, poisson à gueule escamotable 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5554 Karma: 4148 WTF ! J'avais jamais vu ça. Intéressant comme la bouche est membraneuse pour pouvoir s'étendre.

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:47