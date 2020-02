Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Bébé veut jouer 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5563 Karma: 4153

Baby pranks her dad



Un bébé met son bras dans une bonbonne et fait semblant d'être triste pour que son père se fasse avoir (ou alors il est juste content que son père lui retire son bras de ce machin^^).

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:33