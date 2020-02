Des vidéos de Brest en 1944

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5431 Karma: 1512

C'est émouvant et quand on pense que c'était dans le même état dans la majorité de l'Europe c'est difficile de l'imaginer. Je me souviens de ma prime enfance où nous jouions dans des ruines de maisons ou nous trouvions encore beaucoup de munitions, obus et bombes non explosées

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:36