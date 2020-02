Recherche avancée par date, fonctionne que jusqu'à 2016 (ou 4 ans ?)

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25601 Karma: 12900



Ex : Si je recherche "modérateur" par "pertinence" juste dans "forum", je trouve des résultats jusqu'à 2005. Si je recherche la même chose par "date" juste dans le "forum", je trouve des résultats que jusqu'en 2016



Serait-ce possible de permettre une recherche par date qui couvre toutes les dates des topics/articles depuis le début ?











Illustration, recherche par pertinence OK :













Illustration, recherche par data PAS OK (page 100, va que jusqu'en 2016) :

Je remarque que la recherche avancée par date, ne fonctionne que jusqu'à 2016 (ou sur 4 ans ?)Serait-ce possible de permettre une recherche par date qui couvre toutes les dates des topics/articles depuis le début ?Illustration, recherche par pertinence OK :Illustration, recherche par data PAS OK (page 100, va que jusqu'en 2016) :

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:08