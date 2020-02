Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Flux laminaire de l'huile d'une pompe hydraulique





Lors du vidange de l'huile d’une pompe hydraulique, nous avons l'impression que l'huile est gelée et ne fait pas de mouvement.



vivaberthaga Re: Flux laminaire de l'huile d'une pompe hydraulique

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 804 Karma: 698 (AH BON?) : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2651604



Créer un Jet d'eau Parfait ! - Écoulement Laminaire



C'est peut être pas une bonne idée?





Edit @Bowane va voir le topic d'où vient la vidéo.... La vidéo est déjà passéeCréer un Jet d'eau Parfait ! - Écoulement LaminaireC'est peut être pas une bonne idée?Edit @va voir le topic d'où vient la vidéo.... https://www.koreus.com/modules/news/article23297.html



Bowane Re: Flux laminaire de l'huile d'une pompe hydraulique

@vivaberthaga Sauf que là, on voit bien l'écoulement de l'eau. Pas pour l'huilte (l'huile est moins dense que l'eau).

