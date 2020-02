Options du sujet Imprimer le sujet

Source Les cyclistes lèvent leur bras pour signaler le changement de direction. Le vieil homme, en les voyant, croit qu'ils font le salut nazi et il le reproduit.

Contribution le : Aujourd'hui 09:35:49