Un convoi exceptionnel se retourne en Allemagne

Dimanche 23 février, dans l'arrondissement du pays de l'Ems (Landkreis Emsland), en Basse-Saxe (Allemagne), un énorme convoi devait transporter 2 citernes de 35m de long chacune, transportées sur deux plateformes différentes. L'ensemble du convoi représentait 430 tonnes (!). L'une des deux citernes s'est retournée pendant le trajet. Aucun blessé dans l'accident.



L'enquête menée n'a pas encore déterminé les causes de l'accident (peut-être les conditions climatiques).



C'est la deuxième fois que ce convoi échoue : la première fois, des militants écologistes de la ville de Sögel avaient manifesté, mécontents que des arbres soient coupés pour permettre au convoi de passer.



J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8347 Karma: 2408 Je crains qu'elle soit HS la citerne ...

C'est pas la route qui se serait un peu affaissée ???

Parce qu'autrement je voit pas trop. Il n'y a quasiment pas de vent, ça tourne quasiment pas, la route n'avait pas l'air de déverser plus que ça.

