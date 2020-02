Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow À 96 ans, il plante des arbres pour les futures générations 3 #1

Vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:33

SEB93 Re: À 96 ans, il plante des arbres pour les futures générations 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 516 Karma: 550 Oh Yeah !



Un bon état d’esprit. Puis au moins il ne s’ennuie pas.





Plante un Arbre (La Chanson du Dimanche S01E05) Il ma mis la pêche le papi !!Oh Yeah !Un bon état d’esprit. Puis au moins il ne s’ennuie pas.Plante un Arbre (La Chanson du Dimanche S01E05)

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:42