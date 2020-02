Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus [Sujet unique] Les créations étranges de Beeple 1 #1

Inscrit: 10/02/2018 18:13





MANIFEST VJ PACK







Sinon il fait des trucs bizarres comme ça :











Comme il l'explique lui-même sur son site :

BEEPLE est Mike Winkelmann

Il réalise des conneries artistiques sur des supports très différents. Certaines oeuvres sont sympas, mais beaucoup d'autres trouent le cul. Il travaille chaque jour à la création d'oeuvres de moins en moins mauvaises, alors ne le lâchez pas...





Contribution le : Aujourd'hui 14:17:26