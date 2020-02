Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus [FAIL] Faire de la poterie + Bel exemple d'un excès de confiance 1 #1

Une femme fait de la poterie et réalise un joli trick.













Un jeune étudiant de Nashville (Tennessee) tente sa chance à question pour un champion.



Avant que ça commence, la présentatrice explique qu'il a pris l'avion pour venir jusqu'ici, qu'il est arrivé à 3h du matin. Le gars précise en blaguant qu'il tourne au café, que c'est à peu près tout ce qu'il a dans les veines au moment où il parle. Mais il précise ensuite qu'il est un peu insomniaque, donc qu'il a l'habitude. Ensuite il se lance dans la première réponse comme un Fangio... et paf le mur de la lose.



La question c'est : De quel type d'imprévu les propriétaires immobiliers se protègent-ils quand ils achètent un parafoudre ?

A.Surtension électrique

B.Inondation

C.Pression atmosphérique

