petrou

Le fameux poisson chanteur Big Mouth Billy Bass qu'on a connu dans les années 90...



Sur un mur du Royal Palms Shuffleboard Club de Chicago, vous en trouverez 75.

Programmés pour chanter des chansons populaires comme ici les Bee Gees ou Talking heads.

Aujourd'hui 15:48:17