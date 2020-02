Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un homme s'installe entre trois feux rouges suspendus 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5610 Karma: 4197



La scène se passe à New York City. Les policiers sont intervenus pour dégager l'homme du feu de circulation.

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:00