William393 L'assistant vocal Google délire 1 #1

Inscrit: 27/10/2007

https://youtu.be/kCDgj7UV-1s L'assistant vocal google du téléphone d'un de mes collèges réponds n'importe quoi lorsque l'on veut le mettre en route avec le fameux "OK GOOGLE"Il nous parle d'un Paul et de ses grands parents aux pratiques douteuses.Nous pensions que cela venait du fait que le téléphone avait pris l'eau, mais le résultat reste identique après changement de téléphone.

Contribution le : Hier 19:12:15