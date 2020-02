Des billes d'eau dans un bain (Cyridicule)

Options du sujet Imprimer le sujet

On a un champion ici, un vrai de vrai ... enfin il m'a bien fait rire, et risque d'avoir pas mal de soucis ! ...



(50.000 billes dans une boite...)















Voilà la partie 4, CETTE MERDE EST REMONTÉ DE L’ÉGOUT DE MA RUE https://t.co/6a6DInc4Sq





La suivante est pas nécessaire, mais bon il explique 2-3 trucs



J'AI INONDE MA MAISON AVEC DES PERLES D'EAU AIDEZ MOI (storytime)



Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1227 Karma: 902 Je pense qu'en se les mettant dans le nez il pourrait combler le vide de sa boite cranienne. Ca pue l'exagération, m'enfin faut bien ça pour miser sa vie sur son nombre d'abonnés..

C'est bizarre quand même qu'il en parle comme ça sur internet et qu'il aurait soit disant reçu une lettre de la mairie qui disent qu'ils vont porter plainte contre la personne qui a fais ça mais qui savent pas d'ou ça viens

Par contre ça m'a beaucoup fais rire, mais j'ai quand même l'impression que c'est du fake

