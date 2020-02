Recherche videos d'un batteur particulier

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13476 Karma: 494

J'arrive pas a retrouver le nom d'un batteur, qui avait installé des capteurs sur ses éléments, reliés à une boite à rythmes qui balançaient un son a chaque frappe. J'avais découvert ça vers les années 2010 peut etre, et ça datait deja de quelques années ... Les videos etait donc assez dégeulasses, le son aussi, mais ses melodies etaient terrible ! Je retrouve plus le nom du gars qui avait fait une dixaine de videos de mémoire, je crois qu'il a eu une maladie ... Il me semble que son pseudo etait un jeu de mot avec Duracell ou Energizer, je ne sais plus ... Bref si quelqu'un voit de quoi je parle, il fera un heureux a lui donner son nom !:p



Merci !

