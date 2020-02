Cesar 2020 (la fête à Polanski)

Options du sujet Imprimer le sujet

CANAL+ - A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle. Le meilleur des #César2020 >













CANAL+ - Florence Foresti : "Les gars, vous aurez plus de chance de nous choper avec un bout de pain !" Le meilleur des #César2020 >







CANAL+ - Florence Foresti : "Il y a 12 moments où on va avoir un souci ce soir" Le meilleur des #César2020 >







CANAL+ - Bizarrement Florence Foresti a reçu beaucoup de messages de soutien cette année... Le meilleur des #César2020 >







Militantes feministes en route vers les Champs puis chargees par la police







