Avaruus Une erreur de parkour

Un jeune homme fait du parkour et rate un passage difficile. Il s'explose sur un parapet.



Un jeune homme fait du parkour et rate un passage difficile. Il s'explose sur un parapet.



Source Un jeune homme fait du parkour et rate un passage difficile. Il s'explose sur un parapet.

Scruffy

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7294 Karma: 18377 La prochaine fois, il prendra les escaliers pour descendre... Où la rampe d'accès handicapé

dylsexique

Je suis accro Inscrit: 18/03/2014 22:24 Post(s): 1280 Karma: 5552 Pourtant la pancarte "Prêt à manger" en arrière plan était là pour l'avertir.

