Les créations étranges de Frederik Heyman

Fashion For The Future Human Psyche- 'Ceremonial Formality'









In the unlikely event of (cluster E)











untitled.m4v







Frederik Heyman est un artiste qui explore notre désir de surpasser l'humain. La technologie et le corps humain sont les éléments centraux de son art. Son imagerie, qu'elle se fonde sur la réalité ou sur la fiction, nous questionne sur la manière dont nous souhaitons nous souvenir de nous-mêmes.





Ses créations sont pour le moins étranges, dérangeantes, mais sacrément bien faites et originales.





