zinitack L'incroyable logistique Rammstein ! 3 #1

Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 376 Karma: 493



pour info, 160 personnes voyagent en permanence avec le groupe pour cette mise en place, auquel s'ajoutent les bénévoles sur place,



Voici quelques chiffres :



- 7 Bus pour le personnel

- 160 personnes

- 25 semi-remorques

- 80 tonnes pour la scène.





Source





MrGii Re: L'incroyable logistique Rammstein ! 0 #3

Je m'installe Inscrit: 18/04/2012 13:13 Post(s): 477 Karma: 145

Rigole pas... En Suisse, s il avait eu lieu dans les 2 prochaines semaines, il aurait été annulé... pas de salon de l auto... pas de salons de l horlogerie..Pas de match de foot... les matchs de hockey maintenus, mais en huis clos... bref, on va respirer

Avaruus Re: L'incroyable logistique Rammstein ! 0 #4

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5623 Karma: 4216 C'est la folie furieuse ! En même temps, ce groupe est connu pour des mises en scène hors normes.

