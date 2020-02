Jouer du blues en jonglant

Je suis accro Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 1782 Karma: 2847



Juzzie Smith - Introducing his One Man Band / 27.Grolsch Bluesfestival Schöppingen Germany 2018



Ce One Man Band est un jeune joueur de blues australien. Si le blues vous branche, je vous conseille de voir le début de la vidéo.

Contribution le : Hier 22:56:34