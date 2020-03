[HELP] Traduction/Signification de "Cracu u Coxpanu"

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 5454 Karma: 2135











J'ai trouvé de ça il y a pas mal de temps, une croix avec la représentation de Jésus sur celle-ci, cependant, derrière il y a une inscription : "Cracu u coxpanu" , ça fait un petit moment que je cherche sur le net de qu'elle langue il s'agit et surtout ce que cela signifie mais je n'avance guère.



Il semblerait que ce soit du Latin qui pourtant me le propose en Corse, je pense plus a du Latin ou Grec, il me le met aussi parfois en correction avec le "ù" donnant donc "Cracù u coxpanu" qui pourtant n'est pas gravé de cette manière dessus sans l'accent sur ce "u".





Pour le moment en traducteur auto du Latin ==> Français je n'ai que " Grâce U Coxpanu " ne me donnant pas la traduction dans sa totalité.







Au cas ou je poste donc ici une demande de recherche si quelqu'un d'un peu linguiste pouvait m'aider.









