Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40780 Karma: 15653 Un policier canadien rappelle aux automobilistes qu'il peut être très facile de ne pas voir un motard lorsque celui est caché derrière un obstacle.





Video: Officer hides motorcycle behind pen

