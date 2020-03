Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh De l art dans se casser le fion.. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3162 Karma: 4553 Le genre de truc que j aimes...facile..



Wigglz Art!! Fluid Art BALLOON BLAST!! Acrylic Pouring Technique for Beginners!! Spin Art!

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:19

PurLio Re: De l art dans se casser le fion.. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10563 Karma: 9379 C'est pas de l'art. Il aurait falu introduire le ballon dans un vagin avant de le larguer du haut d'une échelle.

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:40

Kilroy1 Re: De l art dans se casser le fion.. 0 #4

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12871 Karma: 8493

@Jinroh Par contre "dans se casser le fion" La vache, quand ça tournait je croyais voir SonicPar contre "dans se casser le fion"

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:41