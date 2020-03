Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh (Vieille!!) Parodie d une competion de flechettes 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3163 Karma: 4557 C est en regardant la finale des championnats du monde de flechettes que je suis tombé sur cette pepite...

A l epoque les professionnel de la tele avaient moins de moyen que nos YouTubers!!!



Drunk Darts

Contribution le : Aujourd'hui 21:06:04