Le Coronavirus rend les gens fous au Japon

山手線で咳したことがきっかけでコロナウイルスだなんだと騒ぎ始める大人たち





Jeudi dernier, une fausse rumeur avait circulé sur Twitter annonçant que les papiers toilettes seraient bientôt en rupture provoquant ainsi une panique générale dans le pays :













Forçant ainsi les toilettes publiques à soit fermer, ou verrouiller les rouleaux de PQ :







Bien sûre, beaucoup de gens profitent pour en acheter le plus possible et les revendre au prix fort sur Amazon.

La valeur d'un rouleau de PQ est maintenant plus élevé qu'un bitcoin.



Et ça ne fait que de commencer. https://k.img.mu/Kvkr7g.jpg[/img]

