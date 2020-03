Options du sujet Imprimer le sujet

L'utilité d'un VPN lorsqu'on joue aux jeux vidéo, est-ce une bonne solution ?

Bonjour,

Je ne sais pas si je suis au bonne endroit, j'ai une question pour vous, je sais que le VPN peut être utilisé pour se connecter à toutes les données à l'étranger, est-ce que le VPN est utile lorsque vous jouez à des jeux vidéo? Je souhaite jouer à certains jeux limités à certains pays asiatiques (principalement les MMORPG), puis-je accéder à leurs autorisations via VPN? Je m'inquiète également de la façon dont les VPN affectent les performances du jeu. Je suis nouveau sur VPN et je ne le connais pas. Si vous avez des suggestions à ce sujet, veuillez les partager avec moi.

Merci d'avance pour vos réponses.

